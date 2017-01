Foi no Havai, terra que a viu nascer, que a namorada do tenista Grigor Dimitrov recebeu o primeiro dia de 2017. De biquíni, na praia, Nicole Scherzinger partilhou com os quase três milhões de admiradores do Instagram o desejo que todos tenham um feliz ano novo. A cantora e jurada do concurso ‘X Factor’ aproveitou ainda para pedir ‘desculpa’ aos fãs por ter estado ausente das redes sociais durante esta época festiva, porque, disse, aproveitou ao máximo os dias em família e deixou o telemóvel para segundo plano.



