’Finally’ é o nome do livro de Nico Rosberg, que apresenta imagens inéditas do antigo piloto de Fórmula 1 durante a última temporada: as corridas, as emoções da vitória e o anúncio da sua retirada da competição. O alemão já sabe o que vai fazer com as receitas da obra e os cerca de 50 mil euros que arrecadou serão para ajudar a organização ‘Viva con Aqua’. O atual campeão do Mundo de F1 levará, assim, água a aproximadamente quatro mil pessoas na Etiópia.



