Margarida Neuparth quis tornar o Natal de algumas crianças mais especial. E, para isso, pediu ajuda à Fundação do Sporting para escolher três instituições e oferecer presentes a 35 crianças. "Missão quase cumprida. Este Natal decidimos que podíamos fazer a diferença na vida de 35 crianças", anunciou a mulher do futebolista do Sporting, Adrien Silva, através do Instagram. "Há duas semanas que corro todos os supermercados e lojas de crianças à procura dos seus desejos. Vamos ser Pais Natal daqui a uns dias e mal posso esperar para ver a reação destes meninos", concluiu. Certamente que vai fazer a diferença e tornar o dia destes jovens mais risonho.



