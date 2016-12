É uma adepta ferrenha do Barcelona e protagonizou um calendário para 2017 onde veste as cores da equipa catalã. Durante os 12 meses do próximo ano, Livia Gullo revela toda a sua sensualidade numa homenagem à formação que lhe faz bater mais forte o coração. A manequim exibe, assim, as suas fantásticas curvas e os diferentes equipamentos do Barça. O calendário já está disponível para venda e promete fazer suspirar os adeptos da equipa orientada por Luis Enrique (e não só!).



