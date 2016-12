Com a possível saída do Benfica para o Manchester United no horizonte, Lindelöf aproveitou o dia de ontem para passear por Lisboa. Terá já sido uma despedida da capital? Certo é que o craque esteve na Praça do Comércio, onde está localizada a tradicional Árvore de Natal, tendo depois almoçado num dos restaurantes da zona, conforme mostrou a mulher do craque Maja Nilsson no Instagram. Aliás, a companheira de Lindelöf já tinha assinalado os dois anos que leva de Lisboa numa mensagem já em tom de despedida.



