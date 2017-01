O futebolista do Orlando City Kaká quis começar 2017 da melhor maneira…. E apresentou nas redes sociais a nova namorada, a manequim Carolina Dias. Os dois já tinham estado juntos no casamento de Lucas Moura, jogador do PSG, mas Kaká preferiu não fazer qualquer comentário sobre a relação. Agora, ao que parece, o relacionamento está bastante sólido e o futebolista até levou a manequim para passar a noite de passagem de ano com a sua família. Recorde-se que Kaká separou-se há cerca de um ano e meio de Carol Celico, com quem manteve uma relação durante 13 anos.



