Fora dos relvados, muitos futebolistas aproveitam as férias de Natal para dedicarem todo o seu tempo à família. É o caso dos portugueses Adrien Silva e Pepe. O jogador do Sporting , a mulher Margarida Neuparth e os dois filhos ‘voaram’ para as merecidas férias num avião particular, como o médio leonino mostrou na imagem que publicou nas redes sociais. "Tempo em família", descreveu, sem revelar o destino. O meio de transporte foi o mesmo de Pepe, que decidiu passar estes dias no Brasil. O jogador do Real Madrid escolheu Maceió para estar com a mulher, Ana Sofia Moreira. Já Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng preferiram o frio e a neve para matarem saudades um do outro, já que vivem um casamento à distância.



Temas Jogo da Vida