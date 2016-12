Next

João Pereira pediu a namorada Natacha Esmail em casamento neste Natal e ouviu o tão desejado 'sim', recebendo assim uma prenda bem especial nesta quadra natalícia.



O lateral do Sporting partilhou a notícia nas redes sociais, com uma imagem da mão esquerda de Natacha com o anel e a legenda "Ela disse que sim!"