Nem a lesão de Dani Alves impediu Joana Sanz de estar no Juventus Stadium a apoiar a formação de Massimiliano Allegri. A manequim, que namora com o lateral brasileiro, mostra-se uma adepta ferrenha da formação italiana e sempre que tem pausas no trabalho viaja até Itália para dar força ao clube onde atua o seu companheiro. A modelo embeleza e muito as bancadas do estádio e a verdade é que a Juve não podia ter melhor amuleto. Este fim de semana, por exemplo, Joana Sanz deu sorte e celebrou a vitória sobre a Roma.



