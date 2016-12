O ex-jogador do FC Porto, Hulk, aproveitou as férias de Natal para viajar com a família... A Tailândia foi o destino eleito pelo futebolista, que agora defende as cores do Shanghai SIPG, na China, e a avaliar pelas fotografias que tem publicado nas redes sociais diversão não tem faltado. Além disso, esta viagem acontece poucos dias depois de ter celebrado 10 anos de casamento com a mulher, Iran Souza, com quem tem dois filhos, Ian, de seis anos, e Tiago, de quatro. Um momento de grande felicidade, que ficou ainda mais completo porque o casal adotou uma menina, de dois anos, que tem feito as delícias de toda a família.



