A história veio a público nas páginas do 'The Sun' com o jogador, casado e com um filho, a ver no fecho das contas a solução para minimizar o problema.

Gastón Ramírez pode só ter querido fazer-se de engraçadinho (vá lá saber-se) mas o que é certo é que se meteu num grande sarilho, tendo mesmo encerrado as contas nas redes sociais para não ver a confusão aumentar ao ritmo dos comentários que ia recebendo.O jogador do Middlesbrough enviou uma mensagem privada a uma mulher perguntando-lhe se era casada. Esta primeira informou-se do estado civil de Gastón Ramírez e só depois lhe respondeu: "Eu não mas tu sim".

Autor: Sandra Lucas Simões