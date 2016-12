Filipa Brandão não passou (mesmo nada!) despercebida no jantar de Natal do Southampton, clube onde atua o namorado, Cédric Soares. A irmã de Gonçalo Brandão, jogador do Belenenses, desfilou sensualidade e captou todas as atenções. Entretanto, o casal viajou para Portugal, onde vão passar esta época festiva. Refira-se que Filipa Brandão vive em Inglaterra com o internacional português e não falta a um jogo do Southampton, que na última ronda da Premier League bateu o Bournemouth por 3-1.



