O Benfica entra hoje em campo, mas ontem um ‘adepto especial’ já estava vestido a rigor para apoiar as águias no encontro da 15.ª jornada da Liga. Trata-se do pequeno Santiago, filho de Rui Vitória que nasceu em agosto. A imagem do bebé foi partilhada pelo pai no Instagram, rede social que o técnico encarnado aderiu recentemente. "Quando não se consegue separar o trabalho da família é amor", escreveu Vitória para descrever a foto do filho com uma bola do Benfica e uma manta encarnada...



