Marisa Mendes deixou o frio que se faz sentir na Europa para rumar ao calor do Brasil. Responsável pela gestão das redes sociais de Cristiano Ronaldo, a filha do superagente Jorge Mendes tirou uns dias para descansar no Rio de Janeiro. Na Cidade Maravilhosa, a bela morena tem desfrutado dos últimos dias de 2016 e prepara-se para receber o Ano Novo com muita festa entre os cariocas.



Nas redes sociais, tem partilhado alguns dos momentos das férias, com fotos que revelam a sua excelente forma física...



