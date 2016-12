Kátia Aveiro e a matriarca da família, Dolores Aveiro, ficaram radiantes com a exibição de CR7 na final do Mundial de Clubes – o avançado fez ontem mais um hat trick – e, claro, com o título conquistado pelo Real Madrid. "O rei fez um brilharete (...) domingo melhor não podia ter", escreveu a irmã do internacional português nas redes sociais. "Há dúvidas de quem é o melhor do Mundo?", questionou Dolores Aveiro no Instagram, mostrando-se muito orgulhosa. Com certeza que foi um dia de muita festa em casa de Cristiano Ronaldo...



