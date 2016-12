Éder aproveitou o Dia de Natal para apresentar a namorada, a manequim belga Sanna Ladera, aos mais de 180 mil seguidores que tem nas redes sociais. O relacionamento terá começado há cerca de um mês, mas os dois já se conhecem há algum tempo. Aliás, no Instagram de Sanna Ladera há vídeos do golo do internacional português na final do Euro’2016. O casal passou o Natal em Barcelona e agora está na Suíça a desfrutar da época festiva.



