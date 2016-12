Dominika Cibulkova , considerada uma das tenistas mais sensuais do circuito, lembrou o dia do casamento e confessou que sonha ter filhos. "Foi maravilhoso. Estava tudo preparado até ao último detalhe e foi como sempre imaginei", disse a eslovaca, que trocou juras de amor eterno no verão com o seu empresário, Miso Navara.



"O momento mais bonito desse dia foi quando entrei na igreja e vi o meu futuro marido", acrescentou, revelando que ambiciona viver a experiência da maternidade. "Ainda tenho alguns sonhos para realizar no ténis, mas não vou mentir... Gostava de ter dois filhos", concluiu. Será que o primeiro vem já em 2017?



