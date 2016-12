Lançou este ano a sua marca de roupa desportiva numa parceria com a empresa Botton e agora Diana Pereira dá continuidade ao projeto com uma nova coleção a pensar nos mais pequenos. Botton by Diana Pereira Kids é nome da linha inspirada nos mais jovens que praticam desporto. Na campanha publicitária, a mulher de Tiago Monteiro, piloto de WTCC, surge como modelo das novas propostas ao lado de uma ‘manequim’ muito especial, a filha Mel, de seis anos.



