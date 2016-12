O guarda-redes do FC Porto Iker Casillas garantiu que a mulher, a jornalista Sara Carbonero, está feliz com a vida em Portugal. "Ela sente-se muito bem no Porto", afirmou o guardião dos dragões numa entrevista ao Porto Canal. "Deixou a carreira de jornalista, porque optou por acompanhar-me para eu continuar a desfrutar do futebol. Entendo que tenha sido uma decisão difícil para ela", admitiu Casillas, referindo que "dentro de dois a três anos" a sua companheira "poderá retomar a carreira". "Tudo é cíclico, tudo muda. Hoje por mim, amanhã por ti", concluiu.



Temas Jogo da Vida