Separado há ano e meio de Carol Celico, o futebolista brasileiro Kaká é notícia pela proximidade com a modelo Carolina Dias . A beldade foi, aliás, com o craque dos Orlando City ao casamento de Lucas Moura, jogador do PSG que casou em São Paulo. Os dois posaram juntos para a foto e depressa a imprensa brasileira noticiou um romance entre os dois. O ex-jogador do Real Madrid já disse, no entanto, que está atualmente sem compromissos amorosos. "Vamos ver o que 2017 reserva", afirmou nos bastidores do programa ‘Altas Horas’...



