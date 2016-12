A namorada de Neymar, a atriz Bruna Marquezine, foi a escolhida para protagonizar uma nova campanha da Adidas. A estrela das novelas da Globo é a embaixadora da marca de calçado e roupa desportiva no Brasil e há até quem a considere a nova musa do fitness no ‘país irmão’. Uma figura muito acarinhada pelos brasileiros e que promove hábitos de vida saudável, como a prática de desporto. Marquezine é, no entanto, também notícia pela relação com o jogador do Barcelona. Os dois chegaram a estar separados, mas reataram o namoro. Aliás, os dois estiveram recentemente no aniversário do surfista Gabriel Medina.



