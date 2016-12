Quem não se lembra do goleador Faustino Asprilla, principalmente ao serviço de Newcastle e Parma, que era o terror das defesas adversárias? O antigo avançado, hoje com 47 anos, causa agora furor na ‘sua’ Colômbia como proprietário e figura de uma marca de preservativos de várias cores e dois sabores – framboesa e chocolate – que já é líder de vendas. Para este sucesso fora de campo, Asprilla conta com a ajuda dos ex-companheiros de seleção e amigos... Carlos Valderrama e Freddy Rincón para a promoção da marca de preservativos ‘Tino’, que apresentou à imprensa recentemente.Tudo começou com um convite feito pela farmacêutica colombiana CS -Pharma e a resposta de Asprilla foi direta: "Parece-me uma boa ideia." Desde 1993 que o antigo avançado é visto como um símbolo sexual na Colômbia, depois de ter sido fotografado nu por uma jornalista encarregue de o seguir para todo o lado. E depois de recentemente ter recusado um convite para ser ator pornográfico, Asprilla aceitou ser a imagem dos preservativos. Estes são vendidos em pacotes de três, em homenagem ao hat trick que fez ao Barcelona de Van Gaal pelo Newcastle para a Champions...

Autor: Hugo Neves