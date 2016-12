O jogador francês Nasri está no meio de uma polémica. Tudo porque o médio do Sevilha esteve na clínica Drip Doctors, que tem como proprietárias quatro sensuais irmãs, as Sozahdah, que estão a dar que falar pelas provocantes fotos que partilham nas redes sociais. Uma das irmãs até publicou no Instagram da clínica o momento da visita do craque, que terá recebido um tratamento vitamínico intravenoso. Até aqui tudo bem, não fosse o Twitter do jogador , onde, alegadamente, Nasir revelou que tinha recebido serviços sexuais na clínica de Los Angeles. O francês disse, mais tarde, que a sua conta de Twitter tinha sido pirateada. Mas há mais! A Agência Antidopagem está agora a investigá-lo por considerar "suspeita" a ida à clínica.



