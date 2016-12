É uma das surfistas mais sexy do Mundo e voltou a provar isso mesmo num vídeo que protagonizou, no qual deseja Boas Festas aos mais de um milhão de seguidores que tem nas redes sociais. O cenário foi o seu sítio favorito – a praia –, mas nem assim Anastasia Ashley deixou escapar o espírito desta época. Enfeitou, inclusive, a prancha com luzes de Natal e encantou os fãs que ficaram rendidos à sua sensualidade. Já é considerado um dos vídeos mais sensuais do fim do ano...



