A capital inglesa foi o destino escolhido para as férias do avançado do Real Madrid Álvaro Morata. Depois de regressar do Japão onde ergueu o troféu do Mundial de Clubes conquistado pelos merengues, o espanhol ‘voou’ até Londres para uns dias de descanso ao lado de Alice Campello, a mulher que o craque pediu recentemente em casamento. A poucos dias de celebrarem o Natal, o casal tem partilhado as férias românticas em Londres com os fãs através da publicação de diversas fotos nas redes sociais...



Temas Jogo da Vida