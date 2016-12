Vestidos a rigor, o jogador do Sporting Adrien Silva e a mulher Margarida Neuparth celebraram o primeiro aniversário do filho Thomas. A festa foi na quarta-feira com os pais e o irmão do aniversariante na pele de ‘índios’, como mostra a imagem que Neuparth partilhou nas redes sociais. "Parabéns ao meu segundo amor. Há um ano que o meu amor cresceu duplamente. Não há nada melhor do que ser mãe destes meus amores", escreveu a mulher do campeão europeu.



Temas Jogo da Vida