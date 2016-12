De férias em Salvador, na Baía, a top model Adriana Lima não deixa de estar atenta aos acontecimentos desportivos, sobretudo quando uma atleta brasileira mede forças com a norte-americana Ronda Rousey.



A campeã de UFC, a baiana Amanda Nunes, subiu ontem ao octógono para defender o título perante a atleta que no ano passado foi derrotada por Holly Holm. Horas antes do confronto, o ‘anjo’ da Victoria’s Secret deixou umas palavras de incentivo a Amanda Nunes. "Estou contigo. Vamos mostrar ao Mundo o que a baiana tem", escreveu a modelo nas redes sociais.



