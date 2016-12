Abbey Clancy tem muitos projetos para o próximo ano. Um deles é que o seu livro ‘Remember my name’ seja transformado num filme. "Gostava que a Jennifer Lawrence interpretasse o papel principal. É uma das minhas atrizes favoritas", admitiu a mulher do jogador do Stoke City, Peter Crouch. Será que o desejo da manequim se vai concretizar?



Temas Jogo da Vida