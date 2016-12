O Real Madrid já tem solução para a possível saída do português Pepe. Trata-se de Jesús Vallejo, jovem de 19 anos que se encontra cedido ao Eintracht Freankfurt. A notícia faz manchete do diário 'Marca' nesta terça-feira.

A escolha é do próprio Zinedine Zidane, que tem ficado impressionado com as exibições do ainda adolescente ao serviço do emblema alemão.

A ideia é colocá-lo a 'rodar' na titularidade com Varane a Sergio Ramos, que deverão manter-se no clube.





Autor: Sérgio Krithinas