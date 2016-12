Yeray Álvarez foi operado com sucesso a um cancro do testículo na terça-feira e já recebeu alta hospitalar esta quarta-feira. O defesa de 21 anos do Ath. Bilbao está a recuperar em casa, depois de uma orquiectomia (remoção cirúrgica) ao testículo direito, uma operação que decorreu "sem incidências", explicou o departamento médico do clube em comunicado.Álvarez surgiu na equipa principal do Athletic, clube no qual fez toda a formação, apenas esta época, tendo alinhado em 17 partidas pelos bascos, sétimos na liga espanhola.O presidente dos bascos, Josu Urrutia, explicou a 22 de dezembro que o jogador se tinha queixado nessa semana de dores, tendo sido submetido a exames que detetaram o tumor. O dirigente disse ainda que o atleta "não vai estar sozinho" e que a "família Athletic" vai apoiar o jovem jogador neste período.

Autor: Lusa