Continuar a ler

Aos 78, o sueco Zlatan Ibrahimovic, em posição irregular, fez o seu 13.º golo no campeonato e arrumou a questão num jogo que ficou mais complicado para os londrinos com a expulsão injusta do argelino Feghouli, aos 15 minutos.



Com novo êxito, o Manchester United igualou, provisoriamente, o Tottenham no 5.º lugar, com 39 pontos, menos 10 do que o líder Chelsea, que na quarta-feira visita precisamente os 'spurs'.



Aos 78, o sueco Zlatan Ibrahimovic, em posição irregular, fez o seu 13.º golo no campeonato e arrumou a questão num jogo que ficou mais complicado para os londrinos com a expulsão injusta do argelino Feghouli, aos 15 minutos.Com novo êxito, o Manchester United igualou, provisoriamente, o Tottenham no 5.º lugar, com 39 pontos, menos 10 do que o líder Chelsea, que na quarta-feira visita precisamente os 'spurs'.

O Manchester United, comandado por José Mourinho, sofreu esta segunda-feira para vencer, por 2-0, na visita ao terreno do West Ham, que jogou 75 minutos com menos um elemento, em desafio relativo à 20.ª jornada Premier League.O sexto triunfo consecutivo no campeonato, que ampliou a melhor série do treinador português nos 'red devils', foi iniciado por dois suplentes, com Rashford a trabalhar na esquerda e o espanhol Juan Mata a atirar de primeira, aos 63 minutos.

Autor: Lusa