Consulte o Com este triunfo, o Manchester United soma agora 30 pontos, ao passo que o WBA mantém os 23 pontos que tinha.Consulte o direto do encontro e a classificação

Um bis de Ibrahimovic deu este sábado a vitória ao Manchester United no reduto do West Bromwich Albion (0-2), permitindo aos red devils igualar o seu melhor registo desta temporada na Premier League: três vitórias consecutivas.A equipa de José Mourinho ganhou vantagem logo aos cinco minutos, com o primeiro golo do avançado sueco, que bisou depois no segundo tempo, aos 56'.

Autor: Luís Miroto Simões