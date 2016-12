Continuar a ler

A Sky Sports News adianta que a FA entende que o treinador francês não cometeu qualquer infração, pelo que não haverá lugar a audiência para explicar o que quis dizer. A confirmar-se a notícia da estação de televisão britânica, adivinha-se uma reação de José Mourinho, que foi suspenso em novembro por ter feito comentários sobre arbitragens. O treinador português do Manchester United referiu-se ainda recentemente a Wenger como sendo mais respeitado do que ele por parte da comunicação social.

A Sky Sports News avança que Arséne Wenger não será alvo de qualquer procedimento disciplinar por parte da federação inglesa (FA) na sequência das críticas que o treinador do Arsenal fez ao trabalho da equipa de arbitragem que esteve no jogo frente ao Manchester City, no Etihad Stadium, domingo à tarde."Sofremos dois golos em fora de jogo, o que é muito difícil de aceitar num jogo desta envergadura. Como é do conhecimento geral, os árbitros são muito bem protegidos, como os leões no zoo. Temos de viver com estas decisões. Se eles puderem tomar a decisão certa, seria ainda melhor", adiantou o técnico francês, depois da derrota por 2-1