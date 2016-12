Continuar a ler

O Leicester, atual campeão inglês, ainda apresentou recurso junto da FA, mas o organismo confirmou o castigo de três jogos de suspensão ao avançado de 29 anos.



Sendo assim, Vardy, que costuma fazer dupla com Slimani, avançado que representou o Sporting até à última temporada, no ataque dos foxes, vai falhar as partidas com Everton (26 dezembro) e West Ham (31), ambas em casa, e com Middlesbrough (2 de janeiro), fora.



Jamie Vardy foi castigado com três jogos de suspensão e vai falhar as jornadas de Natal e Fim de Ano da Premier League, anunciou esta terça-feira a federação inglesa (FA).Na última ronda, o avançado do Leicester foi expulso com um cartão vermelho direto no encontro com o Stoke City, ainda durante a primeira parte, devido a uma entrada violenta sobre o senegalês Mame Diouf. O jogo acabou empatado 2-2.