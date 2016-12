Secret Santa dressing room Uma foto publicada por JOSE FONTE (@f6nte) a Dez 24, 2016 às 9:26 PST

Numa altura em que se especula que Van Dijk, central do Southampton, pode estar a caminho do Manchester City, eis que o colega de defesa de José Fonte apareceu vestido com uma camisola dos... citizens.Quem publicou a imagem foi o internacional português no Instagram, onde se vê os jogadores do plantel do Southampton vestidos a rigor, já que a tradição do clube manda os craques posarem com as prendas de Natal que receberam dos companheiros... Ora, Van Dijk foi brindado com uma camisola dos citizens e foi mesmo ‘obrigado’ a usá-la, alimentando cada vez mais a hipótese de assinar em janeiro pela equipa de Pep Guardiola. Resta agora saber se foi apenas uma pequena brincadeira dos seus colegas ou tratou-se mesmo de uma espécie de despedida!"Todos os jogadores no Mundo têm ambições. E eu não fujo à regra. Quero atingir o máximo na minha carreira. Posso melhorar em todos os aspetos. Quero chegar ao nível máximo do meu potencial num clube de topo e na seleção holandesa", já tinha dito Van Dijk sobre a especulação de rumar ao City.

Autor: Diogo Jesus