O Valencia apurou-se esta quarta-feira para os oitavos-de-final da Taça do Rei, ao afastar o Leganés com um resultado agregado de 5-2, conseguido na conjugação da vitória da 1.ª mão, por 3-1, e a desta noite, por 2-1. Um triunfo alcançado graças aos dois golos do ex-benfiquista Rodrigo, aos 36' e 89', numa partida na qual João Cancelo foi titular. Do lado do Leganés marcou Darwin Machis, aos 49'.Para lá deste encontro, nota ainda para o apuramento do Deportivo Corunha, após afastar o Betis, mercê de uma vitória por 3-1. Luisinho, com um grande golo, foi um dos marcadores de serviço na noite de festa dos galegos, que culminou no apuramento para a ronda seguinte com um total de 3-2 no conjunto das duas mãos.

Autor: Fábio Lima