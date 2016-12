Continuar a ler

O ministro russo, de 58 anos, integra a lista de responsáveis russos citados no relatório McLaren, o qual denuncia um esquema organizado de 'doping' na Rússia, com a conivência das entidades estatais.



O escândalo, que levou à suspensão de vários atletas e à proibição da equipa de atletismo russa de competir nos Jogos Olímpicos Rio'2016, denuncia um esquema entre 2011 e 2015, apanhando nomeadamente os Jogos Olímpicos de inverno de 2014, em Sochi.



Além de Mutko, são também candidatos ao Conselho da FIFA o húngaro Sandor Csyani, o cipriota Costakis Koutsokoumnis, o montenegrino Dejan Savicevic e o islandês Geir Thorsteinsson, presidentes das federações dos seus países.



Quatro lugares serão atribuídos para um mandato de quatro anos e um outro para dois anos.



O ministro russo dos Desportos, Vitali Mutko, membro do Conselho da Federação Internacional de Futebol (FIFA), é novamente candidato a um mandato no órgão que define a estratégia no futebol mundial, anunciou esta quarta-feira a UEFA.Mutko, que também é presidente do Comité organizador do Mundial'2018, na Rússia, figura na lista de cinco candidatos europeus entregue pela UEFA para um total de cinco lugares, numa eleição que terá lugar em Helsínquia, a 5 de abril.

Autor: Lusa