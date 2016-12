O avançado português Ricardo Vaz Té foi este domingo decisivo na vitória do Akhisar, por 1-0, diante do Konyaspor, ao marcar o tento solitário que deu o triunfo à sua equipa, em partida da jornada 16. Para além de Vaz Té, que saltou do banco de suplentes para dar a vitória à sua equipa - entrou aos 65' -, o também português Custódio foi titular no Akhisar.Horas antes, também um outro português sorria neste dia de Natal. Tiago Pinto foi titular no triunfo por 1-0 do Osmanlispor sobre o Rizespor.Consulte todos os números da Liga turca

Autor: Fábio Lima