O onze ideal na Turquia até ao momento

Miguel Lopes (Akhisar) e Bruma (Galatasaray) fazem parte da equipa ideal da primeira metade da temporada na Turquia, segundo o site de estatísticas de futebol 'Whoscored'.Os dois jogadores portugueses ocupam as posições de lateral-direito e extremo-esquerdo, respetivamente, com as pontuações de 7,2 e 7,8.O defesa, de 30 anos, já realizou 14 encontros na Superliga turca, tendo apontado um golo. Já o avançado - que é mesmo o futebolista com melhor pontuação, a par de Jeremain Lens - é peça-chave no Gala, com 16 partidas disputadas e cinco tentos anotados.