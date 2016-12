Continuar a ler

Sigthorsson, que fez a sua formação nos holandeses do AZ Alkmaar e também representou o Ajax, defrontou Portugal no Euro'2016 e marcou um dos golos que garantiu a passagem da Islândia aos quartos de final, no triunfo sobre a Inglaterra (2-1). "Será paga uma compensação de 400 mil euros ao Nantes em vez dos 1,18 milhões de euros que tinham sido acordados para toda a época", lê-se num curto comunicado publicado no sítio oficial do emblema turco.Sigthorsson, que fez a sua formação nos holandeses do AZ Alkmaar e também representou o Ajax, defrontou Portugal no Euro'2016 e marcou um dos golos que garantiu a passagem da Islândia aos quartos de final, no triunfo sobre a Inglaterra (2-1).

O Galatasaray, clube no qual atuam os portugueses Josué e Bruma, anunciou esta quinta-feira a rescisão de contrato com o futebolista islandês Kolbeinn Sigthorsson, que, devido a problemas físicos, não fez qualquer jogo pela formação turca.O avançado de 26 anos chegou a Istambul no início da temporada, por empréstimo dos franceses do Nantes, mas uma grave lesão no joelho impediu-o de vestir a camisola do Galatasaray.

Autor: Lusa