Continuar a ler

Após o empresário de Jovetic ter a acusado Pioli de permitir aos principais jogadores do plantel escolherem a equipa, o técnico reuniu-se com o montenegrino para discutir a sua pouca utilização esta época."Durante uma reunião com o jogador, Jovetic mostrou-se muito infeliz com algumas escolhas que foram feitas", disse Pioli.Jovetic, de 27 anos, que está no Inter por empréstimo do Manchester City, jogou apenas 67 minutos, desde o início da temporada.Já Gabigol, que assinou um contrato de 30 milhões de euros em agosto, proveniente do Santos, pediu para ser vendido em janeiro, depois de ter feito apenas dois jogos como suplente utilizado."Ele está a trabalhar bem, como todos os outros, mas tem de me mostrar que é melhor do que a concorrência. Ele não foi excluído. Eu jogo com os jogadores que me ajudam a vencer", referiu o treinador italiano.