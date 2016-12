Mais confusão com o vídeo-árbitro e desta feita com Ronaldo ao barulho

Sem papas na língua. O treinador Ricardo La Volpe, do América, mostrou-se este sábado extremamente agastado com o sucedido no encontro das meias-finais do Mundial de Clubes, diante do Real Madrid, no qual perdeu por 2-0 , chegando ao ponto de dizer que se apurou para a decisão a equipa que a FIFA queria ter nessa final.O tom de ataque começou quando se falou no historial de polémicas neste Mundial por causa do uso do vídeo-árbitro. "A nossa situação foi pior, porque o nosso guarda-redes já tinha jogado a bola para a frente, estava já no meio campo e houve um aviso. Não sabemos de onde vem, mas nem protestei, pois era o 2-0. No entanto, se fosse o 1-0, teria sido muito falado e com muita confusão, porque teria ditado um resultado para uma equipa que eles querem que esteja na final", disse, prosseguindo, recordando a conversa que teve com o árbitro Enrique Cáceres."Seria parvo pensar que não querem o Real Madrid na final e, por isso, tudo o que passou tem lógica. Não disse nada, esbocei um sorriso na direção do árbitro paraguaio, porque nestes torneios dá-me a impressão que tem de haver mais equilíbrio em tudo. Não gostei do árbitro, porque a cada grito de um jogador, ouvia-se um 'ai' e era falta, ouvia-se um 'ui' e era falta. Então perguntei-lhe se tinha um idioma novo"

Autor: Fábio Lima