Em 2016, o médio de 26 anos fez parte da equipa do Real Madrid que conquistou a Liga dos Campeões, sendo o único alemão a vencer a competição por dois clubes diferentes, depois de ter conquistado o troféu com o Bayern de Munique em 2013.



Em 2016/2017, o alemão, colega de Pepe, Fábio Coentrão e Cristiano Ronaldo, já conquistou o Mundial de clubes com os 'madridistas' e foi eleito para integrar o melhor onze da UEFA.



O selecionador da Alemanha, Joachim Low, destaca, em declarações àquela publicação, a "estrela mundial" que considera "essencial" nos planos para a conquista do Mundial'2018, na Rússia.



O internacional alemão Toni Kroos, que representa os espanhóis do Real Madrid, foi eleito esta segunda-feira pela revista de desporto alemã Kicker como a personalidade desportiva do ano de 2016.Na edição de terca-feira da publicação, Kroos surge como "o homem do ano" devido à regularidade exibicional ao serviço de clube e seleção alemã.

Autor: Lusa