"O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) comunicou hoje ao Real Madrid C. F. o acórdão segundo o qual deferiu parcialmente o recurso apresentado pelo clube contra a resolução da FIFA que impôs uma sanção de proibição de inscrição de jogadores durante dois períodos de transferências, reduzindo-o para apenas um, o correspondente à janela de Janeiro de 2017. O dito acórdão deixa evidente a injustiça da sanção imposta pela FIFA, apesar de o clube lamentar que o TAS não tenha tido a coragem suficiente para a revogar na íntegra", pode ler-se no comunicado divulgado no site do clube.

O Real Madrid anunciou esta terça-feira que o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) reduziu o castigo imposto ao clube que ditava a proibição de contratar jogadores nos dois próximos mercados de transferência. Desta forma, a proibição fica apenas válida para o próximo mercado de inverno, ou seja, em janeiro, o que significa que os merengues poderão ir ao mercado no verão.

Autor: Sofia Lobato