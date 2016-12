Continuar a ler

O melhor que o Espanyol, que contou com o mexicano Diego Reyes, emprestado pelo FC Porto, no centro da defesa, conseguiu foi empatar o jogo, e a eliminatória, aos 84 minutos, por Hernán Pérez, que saiu do banco para adiar a surpresa na Catalunha, que viria a confirmar-se depois do penálti falhado de Jurado, no final da primeira série de grandes penalidades.Nos 'oitavos', o Alcorcón junta-se ao Córdoba como os dois únicos clubes da segunda divisão, com os restantes 14 provenientes de La Liga.Noite mais tranquila teve o Ath, Bilbao, que recebeu e venceu o Racing, da segunda divisão B, por 3-0, com golos de Etxeita (17), Raul García (47) e Iñaki Williams (72), somando à vitóriada primeira mão (2-1).Igual resultado verificou-se no Alavés-Gimnastic, com a equipa da casa a repetir o 3-0 que já tinha aplicado na primeira mão ao rival 'secundário', desta feita com tentos de Mendez (12), Sobrino (31) e o sérvio Krsticic (40).O Celta de Vigo também segue para os 'oitavos', depois de vencer o 'secundário' Murcia, por 1-0, graças a um golo de Díaz, repetindo resultado do primeiro encontro entre as duas formações.