Soluções



O problema poderia ficar resolvido com a atribuição de uma vitória, por 3-0, à Juventus, mas a questão pode não ser assim tão simples. Porquê? Porque a lotação do estádio está esgotada e a falta de comparência de qualquer um dos participantes - e a não realização do jogo - determinaria a devolução do dinheiro dos bilhetes e o não pagamento dos 'cachets' prometidos a cada um dos clubes.



A remarcação do jogo é outra possibilidade, mas coloca mais duas questões. Teria de realizar-se ainda em 2016, uma vez que o calendário do futebol italiano para o ano seguinte está completamente esgotado e, se possível, antes da Consoada, já que os jogadores de AC Milan e Juventus estariam a contar passar o Natal junto das respetivas famílias. Muitos deles na Ásia ou na América latina.



O 'Boxing Day' - 26 de dezembro - é também, por isso, uma solução que não agradaria a muitos dos futebolistas envolvidos. Como não agradaria a nenhum dos clubes regressar a Itália - onde ainda se encontra o AC Milan - para disputar a Supertaça no terreno do adversário. O 'calciomercato.it' fala da dificuldade que seria agendar a partida num tão curto período de tempo para o Olímpico de Roma.



A Supertaça italiana, que deverá realizar-se na sexta-feira, em Doha, no Qatar, promete fazer ainda correr muita tinta. Na base da polémica está um problema mecânico detetado no avião que deveria ter transportado esta terça-feira a equipa do AC Milan, desde Milão até àquela cidade do médio oriente.A aeronave não chegou a sair de Londres e a equipa 'rossonera', que já se encontrava no aeroporto, teve de regressar a Milanello, horas depois da Juventus ter feito a ligação aérea sem problemas de maior. Perante isto, o grupo liderado por Vincenzo Montella irá viajar apenas na quarta-feira, ao final do dia, chegando a Doha à noite.

Autor: João Lopes