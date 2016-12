Continuar a ler

A estimativa é que o jogador, que fez 19 jogos esta época, falhe pelo menos sete partidas do campeonato e o jogo de sábado com o Burnley, para a Taça de Inglaterra.



O plantel dos 'black cats' inclui dois outros guarda-redes: o português Mika, contratado no verão ao Boavista, e o italiano Vito Mannone, que perdeu a titularidade no início da época devido a uma lesão num cotovelo.



O guarda-redes Jordan Pickford, do Sunderland, da liga inglesa, vai ficar de fora dos relvados por oito semanas devido a lesão, anunciou o clube.A lesão de Pickford, de 22 anos, foi contraída durante o jogo de segunda-feira com o Manchester United, de José Mourinho, (derrota por 3-1 em Old Trafford) e afeta os ligamentos do joelho.