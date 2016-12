Continuar a ler

No segundo tempo, Harry Kane deu mesmo a volta ao marcador (52'), cinco minutos antes de ter oportunidade de bisar de penálti - num lance em que o Southampton ficou reduzido a 10 por expulsão de Redmond - mas atirou para a bancada. Ao contrário, Son Heung-min rematou certeiro aos 85 minutos, fazendo o 3-1. O último golo chegaria com o bis de Alli, aos 87 minutos.



Com este triunfo, o Tottenham tem agora 36 pontos e é quinto; já o Southampton continua com 24 e baixou ao oitavo posto nesta jornada.



O Southampton perdeu esta quarta-feira em casa por 4-1 com o Tottenham, no jogo que encerrou a 18.ª jornada da Premier League.Os portugueses José Fonte e Cédric Soares foram titulares na equipa da casa e viram o colega Van Dijk abrir o ativo logo ao segundo minuto do encontro. Porém, Dele Alli empatou a partida ainda na primeira metade (19 minutos).

Autor: Luís Miroto Simões