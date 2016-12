Continuar a ler

É que, caso o sorteio que se realiza esta sexta-feira dite um duelo com uma equipa de nível considerado elevado (At. Madrid, Real Madrid ou Sevilha), Luis Enrique poderá ordenar aos quatro futebolistas para se apresentarem no mesmo dia dos restantes colegas, até porque a primeira mão dos 'oitavos' se disputa logo no dia 4.De referir que, mesmo com esta situação, os quatro futebolistas têm planeado entrar no novo ano em solo sul-americano: Messi na Argentina, Neymar no Brasil, Suárez no Uruguai e Piqué na Colômbia.