"Na conversa que eu tive com o Neto, ele me contou que se lembra de tudo. Até a queda. Disse-me que estava a ser um voo tranquilo, normal. Até que as luzes se apagaram e deu-se uma quebra de energia do avião, acendendo-se a luz de emergência. Não disseram nada e ele começou a rezar. Começou a pedir para Deus para protegê-lo e a todos do voo. A partir dali, ele não lembra de nada", revelou Ruschel, no programa 'Fantástico', da TV Globo.



O defensor planeia voltar aos relvados dentro de seis meses. "Serão três meses para calcificar a lesão na coluna e mais três para recuperar o peso. Perdi 9 quilos em 16 dias", disse Ruschel.



O jornalista Rafael Henzel deverá ser o próximo a receber alta do hospital de Chapecó nas próximas horas. O guarda-redes Follmann, a quem foi amputada parte da perna esquerda, e o central Neto continuarão internados. Follmann será submetido a uma nova intervenção cirúrgica.

Alan Ruschel teve alta na sexta-feira, em Chapecó, mas só chegou a Nova Hartz no sábado e foi recebido com festa. Antes de deixar a unidade hospitalar, Ruschel foi ao quarto do companheiro Neto, outro dos sobreviventes, e posou para uma foto com o amigo. Além disso, conversou durante alguns minutos com ele.